Beste Laune Die Bühnen, die Besucher, die Buden: Impressionen vom Olewiger Weinfest (Viele Fotos und Video)

Ob es so etwas wie einen Wettergott gibt, sei mal dahin gestellt. Mit dem Wetter hatten die Verantwortlichen des Olewiger Weinfestes bisher jedoch größtenteils Glück. Am Mittwochabend – dem Krönungsabend der neuen Trierer Weinkönigin, Melika I. – durften sich die Besucherinnen und Besucher jedenfalls über blauen Himmel und angenehm sommerliche Temperaturen bis tief in die Nacht freuen.