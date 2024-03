Bunte Osterdeko Eier-Schmuck mit Botschaft: Omas gegen Rechts protestieren mit Osteraktion

Wenn Kinder dieser Tage mit ihren Eltern in Trier Ostereier suchen, stoßen sie vielleicht auf folgende Botschaften: „Für eine faire Gesprächskultur.“ Oder: „Weil braun nicht bunt ist.“ Sogar eine politische Bedienungsanleitung bekommen sie an die Hand: „Gehen Sie bitte wählen! Niemals AfD!“ An Bäumen und Hecken in der Franz-Georg-Straße, im Palastgarten oder an der Porta Nigra hängen Ostereier mit diesen politischen Anliegen – jedoch nicht aus Schokolade, sondern aus Papier. Und signiert hat nicht der Osterhase, sondern die Omas gegen rechts (OGR).