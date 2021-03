Jugendarbeit : Angebote für die Jugendarbeit

Trier/Koblenz/Saarbrücken (red) Treffen unter Pandemiebedingungen: Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Trier hat digitale Alternativen gesucht und einen Methodenkoffer unter https://t1p.de/dvbc zusammengestellt.

Zusätzlich bieten Verbände wie die Deutsche Pfadfinderschaft Stankt Georg (DPSG) im Bistum Trier digitale Angebote an. So organisiert der Diözesanverband der DPSG Trier Austauschrunden und Workshops. Am Karfreitag, 2. April, findet ein digitaler Jugendkreuzweg statt. Für den 7. April ist ein Seminar zu Finanzen und Zuschüssen in der Jugendarbeit geplant. Zusätzlich können sich Interessierte für weitere Seminare anmelden. Die Termine vereinbaren die Kursleiter mit allen, die sich bis 15. April angemeldet haben. Weitere Infos und Anmeldung: Diözesanverband der DPSG unter Telefon 0651/9771180 oder E-Mail: info@dpsg-trier.de