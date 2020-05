Seminar : Online backen per Videokonferenz

Trier Nach dem erfolgreichen Start ins digitale Backerlebnis in der Corona-Krise bei der Trierer Volkshochschule (VHS) geht es weiter am Montag, 11. Mai: Die Teilnehmer können erneut die Dozentin Kathrin Baumeister per Videokonferenz über die VHS-Cloud in die eigene Küche einladen.



Von 17.30 bis 20 Uhr werden gemeinsam Scones gebacken. Dabei handelt es sich um ein britisches Gebäck, das vor allem zum Tee gereicht wird.

Während die Scones im Ofen sind, tauschen sich die Gruppe und die Dozentin per Chat oder Videokonferenz über ihre Erfahrungen aus. Neben der Verkostung gibt es dann ergänzend Einblicke in die Geschichte des britischen Gebäcks.