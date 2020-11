Online-Kino für Kinder : Bilderbuchkino in diesem Jahr erstmals online

Trier (red) Jedes Jahr kommen hunderte Kinder in die Trierer Stadtbücherei im Palais Walderdorff, um das beliebte Bilderbuchkino live zu erleben. Weil auch dieses Angebot in seiner bisherigen Form wegen Corona ausfällt, bietet die Bibliothek mit ihrem Partner Onilo eine digitale Variante an, die kostenlos und bequem von zu Hause aus genutzt werden kann.

Alle zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte.