Schule : Online-Infoabend Schweicher Schulen

Schweich (red) Zu einem digitalen Informationsabend lädt die Stefan-Andres-Realschule plus zusammen mit der Fachoberschule (FOS) Schweich. Ziel ist, die FOS Schweich in einer durch die Corona-Pandemie sehr schwierigen Situation so gut, wie möglich vorzustellen.

Der Termin für den Infoabend ist Donnerstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung findet mit Hilfe des Webkonferenzsystems „BigBlueButton“ statt. Nähere Informationen oder auch die Zugangsdaten sollen rechtzeitig vor Konferenzbeginn auf der schulischen Internetseite www.saz-schweich.de/fachoberschule zu finden sein.