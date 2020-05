Seminar : Richtig reagieren in Kindernotfällen

Trier Das Katholische Familienbildungszentrum Remise in Trier bietet einen Online-Kurs für Erste Hilfe am Kind, inklusive Herz-Lungen-Wiederbelebung und wichtige Notrufnummern im Raum Trier.

Es geht um geeignete Maßnahmen bei typischen Unfällen im Kindesalter (Ertrinken, Verbrennungen, Vergiftungen, Sturzunfälle und so weiter). Zudem erfahren die Teilnehmer mehr über häufige krankheitsbedingte Notfallsituationen (Krupp-Anfälle, Fieberkrämpfe) sowie deren Vermeidung. Der Kurs wendet sich an werdende und junge Eltern.

Mechthild Hoehl referiert über Zoom in einem Livestream am Samstag, 16. Mai, von 9 bis 12 Uhr. Anmeldungen in der Remise unter Telefon 0651/64895 oder per E-Mail info@fbs-remise.de