Bildung : Online-Seminar über Antisemitismus

Trier Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Trier (GCJZ) und das Dekanat Trier veranstalten am Montag, 22. März, um 18 Uhr das Online-Seminar „Antisemitismus in Trier in Geschichte und Gegenwart“.

