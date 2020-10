Fortbildung : Online-Seminar zu Ideologien

Trier/Saarburg (red) Unterschiedliche Gruppen haben in den vergangenen Monaten Verschwörungsmythen verbreitet. Ein Onlineseminar am Mittwoch, 4. November, von 18 bis 19 Uhr geht der Frage nach, warum Verschwörungsideologien gerade in Krisenzeiten Anhänger finden und welche antisemitischen Narrative hinter Verschwörungsideologien stecken.

Außerdem thematisiert es die Frage, warum ein starkes Schwarz-Weiß-Denken anfällig macht für solche Verschwörungsmythen und was jeder in Kirche und Gesellschaft dagegen tun kann. Zu diesem Thema informieren Matthias Neff, Referent für Weltanschauungsfragen beim Bistum Trier, und Sarja Herres vom Verein „Für ein Buntes Trier – gemeinsam gegen Rechts“.