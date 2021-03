Erziehung : Online-Seminar zur Erziehung

Trier (red) Über „Elterliche Sorge und Umgang“ referiert Rechtsanwalt Murat Aydin, Fachanwalt für Familienrecht, am Mittwoch, 10. März um 19.30 Uhr online. Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung, während derer Rechtsanwalt Aydin einen Überblick über das Thema gibt und auf Fragen der Zuhörer eingeht.

Veranstalter ist der ISUV-Interessenverband Unterhalt und Familienrecht, der Menschen in der Trennungs- und Scheidungssituation unterstützt.

Wer an dem Videovortrag teilnehmen möchte, meldet sich unter der Email-Adresse trier@isuv.de oder unter der Telefonnummer 0172/5204757 zu dem Vortrag an und bekommt dann einen Link, um an dem Vortrag teilnehmen zu können.