Gesundheit : Online-Yogakurs für Krebspatienten

Trier Krebspatienten gelten in der Corona-Pandemie als besonders gefährdet. Aus diesem Grund finden alle Gruppen- und Kursangebote sowie Vorträge der Krebsgesellschaft in Trier, soweit möglich, online statt.

Am Mittwoch, 15. Juli, startet ein achtwöchiger Online-Yogakurs, der sich an alle richtet, die von einer Krebserkrankung betroffen sind oder waren. Die Yogalehrerin Sarah Lonsdorfer hat das Programm auf die besonderen Erfordernisse krebskranker Menschen abgestimmt. Eine Teilnahme an den jeweils mittwochs von 16 bis 17 Uhr stattfindenden Treffen ist ohne Vorkenntnisse möglich. Für Interessierte, die nicht „live“ teilnehmen können, gibt es die Möglichkeit, die Stunden als Aufzeichnung zu einem beliebigen Zeitpunkt nachzuholen. Benötigt werden ein Laptop/PC oder Tablet mit integrierter Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Zu Beginn des Kurses ist eine kurze technische Einführung geplant, so dass sich auch Video-Konferenz-Neulinge ohne Probleme beteiligen können. Die Gebühr beträgt 56 Euro (für Mitglieder der Krebsgesellschaft 46 Euro). Anmeldung unter Telefon 0651/40551 oder an

trier@krebsgesellschaft-rlp.de