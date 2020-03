Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Onlinekurse? - Fitness vor dem Bildschirm - Und das geht so

Fitnessstudios und Sportvereine sind wegen des Coronavirus geschlossen. Was bleibt da noch an Alternativen? Mittlerweile zahlreiche, denn die Sportanbieter haben ihre Angebote ins Internet verlegt: ob private Yogakurse auf YouTube oder etwa Dehnübungen und Krafttraining mit der Camil Dance Academy via Instagram – das Netz macht vieles möglich. Foto: TV/Anikó Thesen- Marosvary

Trier Sportanbieter setzen auf Online-Kurse: Ob Tanz, Yoga oder Kampfsport – das Repertoire und die Umsetzung von Trainings-Angeboten im Internet überzeugen viele Menschen in der Region. Einen Haken hat die Sache allerdings.



„Eins und zwei“, ruft Reveriano Camil in der Camil Dance Academy in der Trierer Wechselstraße, während er sein linkes Bein nach vorne bewegt, tief abknickt, um sich bei „drei“ kraftvoll mit dem gekrümmten Bein vom Boden abzustoßen und bei „vier“ den linken Fuß dicht neben dem rechten mit Schwung abzusetzen. Mit dabei: 32 begeisterte Tänzer, die mit vielen „Daumen-Hochs“ und positiven Kommentaren bei Instagram ihre Begeisterung zeigen und mitmachen. In Zeiten der Isolation wäre das unmöglich – gäbe es das Internet nicht.

Über ein Live-Video schaltet die Tanzschule an jedem Werktag einen öffentlich zugänglichen Tanzkurs unter dem Motto „Camil Dance Academy gegen Corona“. Voraussetzung ist ein Account beim sozialen Netzwerk Instagram, eine gute Internetanbindung und viel Motivation.

Foto: Sandra Hermes

Info Weitere Trierer Online-Sportangebote Die Trierer Camil Dance Academy und Iyengar Yoga sind nicht die Einzigen, die Online-Sportangebote anbieten. Das Dragon Kampfsport Center in der Herzogenbuscherstraße in Trier bietet seit Donnerstag ebenfalls Live-Online-Kurse an – allerdings nur für Mitglieder durch einen Zugangscode. Zudem bietet der Alineo Club Body & Mind in der Saarstraße ebenfalls Online-Kurse an, bei denen die Teilnehmer jedoch nicht nur die Trainer, sondern die Trainer auch die Teilnehmer sehen und ihnen Hilfestellungen geben können. Wer mag, kann die Kamera auf seinem Handy/Tablet/Laptop aber auch ausgeschaltet lassen und unsichtbar bleiben. Weitere Informationen zu Tickets, Preisen und Kursplan finden Interessierte unter „Alineo goes Live“ auf der Website. Auch Fitnessstudios wie McFit (Zurmaienerstraße) oder Smile X (Diedenhofenerstraße und Metternichstraße) mussten wegen des Virus schließen. Als Alternative verweisen sie auf die kostenlose Teilnahme auf Portalen wie „Cyberobics“, „My Fitness Video“ (über Smile X, Zugangscode auf der Website uneingeschränkt verfügbar), die App „New Moove“ oder „LesMills“. Auf YouTube gibt es zudem zahlreiche Sportkanäle wie die von „Pamela Reif“, „Sophia Thiel“ oder „Body Kiss“, in denen Sportübungen und -kurse gezeigt werden.

Logo Mutmacher PRINT. Foto: TV/Schramm, Johannes

Was leicht mit wenigen Schrittabfolgen beginnt, entwickelt sich in dem einstündigen Kurs zu einer anspruchsvollen Choreografie. Auch Krafttraining und Dehnübungen fehlen nicht. Zwischendurch wendet sich Camil mit Tanzpartnerin Felizia Roth immer wieder an die Zuschauer. „Geht es euch gut?“, ruft er verschwitzt seinem Smartphone entgegen. „Klar geht es uns gut“, antwortet laura_biebel im Instagram-Chat. _happy_ghost sendet „greetings from philadelphia“.

Seit einigen Tagen ist auch der Gerätepark am Mattheiser Weiher geschlossen, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Sportangebote im Internet stoßen in diesen Zeiten auf große Resonanz. Foto: TV/Lisanne Dornoff

Auch Anikó Thesen-Marosváry ist nun online unterwegs. Seit 25 Jahren leitet sie das Yogastudio „Iyengar Yoga“ in der Südallee, vergangene Woche hat die 70-Jährige zum ersten Mal Unterricht per Youtube angeboten. Die Resonanz war so gut, dass sie kurzerhand ein Mikrofon, eine neue Kamera und Lampen angeschafft hat, um die Qualität ihrer Videos zu verbessern. Jeden Mittwoch und Samstag hält sie nun auf YouTube eine Live-Yogasitzung, zu der allerdings nur Mitglieder ihrer Yogaschule Zugang haben. „Der Unterricht wird einfach fortgesetzt“, erklärt sie. Anders als bei anonymen, öffentlichen Videos möchte sie durch den privaten Rahmen die Verbundenheit ihrer Schüler untereinander fördern. Schließlich ziele Yoga nicht nur auf die Stärkung des Körpers, sondern auch auf die des Geistes. Ihre Videos sollen den Yoga-Übenden das Gefühl geben, „nicht wirklich isoliert zu sein“ und „auch in diesen Zeiten Stärke zu bewahren“, erzählt Anikó Thesen-Marosváry. Für die Zukunft plant sie nun sogar einen YouTube Channel, der nach Anmeldung über ihre Website für alle kostenlos sein soll.