Vorbereitungen laufen Vertragshändler wechselt: Neue Adresse für neue Opel in Trier

Es ist knapp ein Jahr her, dass die aus Losheim stammende Mülller-Gruppe Vertragshändler für BMW und Mini in Trier geworden ist. Nun gibt es die nächste Ankündigung: Die Gruppe übernimmt Ende September auch die Markenverantwortung für Opel. Aktuell laufen in der Ruwerer Straße die Vorbereitungen für diese Aufgabe. Bisher betreibt die Gruppe an diesem Standort Autohäuser für die Marken Peugeot und Mazda.