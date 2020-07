Comedy : Open-Air-Comedy-Slam im Mergener Hof

Trier Der 135. Trierer Comedy Slam am Samstag, 4. Juli,20 Uhr, im Mergener Hof Trier, ist erneut ein Frischluft Comedy Slam. Es treten unter anderem Jan Preuß, Lennard Rosar und Peter Kunz (Foto) auf.

Kunz ist ein alter Hase am Mikrofon: Wahlkampf-Moderator für Gerhard Schröder, Radio-Moderator oder Stadionsprecher beim SV Darmstadt 98. Egal, ob beim türkischen Frisör, auf Kreuzfahrt oder im Homeoffice – Kunz geht mit dem Alltag hart ins Gericht. Es wird um Platzreservierung per E-Mail unter kultur@kulturraumtrier.de (bis 16 Uhr am Veranstaltungstag) gebeten. Der Einlass startet bereits ab 19 Uhr und endet um 19.50 Uhr. Eintritt: 20 Euro.