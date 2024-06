In Berlin professionell produziert Eine-Welt-Musikalbum erscheint – mit dem Song einer Trierer Schülerin

Das Eine-Welt-Album Vol. 5 „Alle für eine Welt, eine Welt für alle“ steht seit Kurzem online zum Herunterladen bereit. Das Lied „Open up your eyes“ (deutsch: Öffne deine Augen) ist Teil des Albums. Eine Trierer Schülerin hat den Titel geschrieben und im Tonstudio Instrumente und Gesang aufgenommen. In ihrem Song „Open up your eyes“ erzählt Vianne Elle von den Nöten und Katastrophen in unserer Welt: Es geht unter anderem um Armut, Hungersnöte, Kinderarbeit, Krieg und Chancenungleichheit zwischen Männern und Frauen. Vor allem aber geht es darum, dass wohlhabende Erwachsene vor diesen Problemen oft die Augen verschließen, statt zu handeln.