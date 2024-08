Schmit-Z Theater zeigt satirische, moderne Musikkomödie Orpheus in der Unterwelt – Eine humorvolle und mitreißende Premiere

Trier · Trotz leichten Regens: Mit einer bunten Mischung aus Profis und Amateuren sowie einer Portion Gesellschaftskritik begeisterte Daniel Philipp Wittes Neu­inszenierung von Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ in Trier das Publikum. So verlief die Premiere.

18.08.2024 , 14:30 Uhr

Link zur Paywall Im Trierer Brunnenhof begeistert die Operette "Orpheus in der Unterwelt" das Publikum 15 Bilder

Von Jessica Gronert