Netzwerk Opferschutz : Hier gibt es Hilfe für Opfer der Amokfahrt

Blick von der Porta Nigra aus auf ein Meer aus Kerzen und Blumen zum Andenken an die bei der Amokfahrt in Trier getöteten Menschen. Foto: Roland Morgen

Trier Beerdigungen, der Wegfall von Einkommen und die Heilung von körperlichen und seelischen Wunden: Das alles kostet auch Geld. Die durch die Amokfahrt in Trier Verletzten und Traumatisierten sollen schnelle finanzielle Hilfe erhalten.

Eins haben alle die Familien, die Angehörige bei der schrecklichen Amokfahrt am 1. Dezember verloren haben, gemeinsam: den Verlust. Wie die Eltern, Geschwister, Kinder und Verwandten mit dem Tod ihrer Lieben umgehen, ist allerdings ganz unterschiedlich. „Und genau deshalb ist es wichtig, dass die individuelle Perspektive der Verletzten, der Traumatisierten und der Angehörigen die Grundlage für alle Hilfeangebote ist“, betonte Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag.

Ein wichtiges Thema für die Familien sei, wie die Beerdigungen gestaltet werden können. „Die Angehörigen wollen Raum für ihren privaten Abschied“, sagte Leibe. Auch deswegen sei jetzt noch nicht die Zeit für einen ökumenischen Gedenkgottesdienst. „Solange in den Krankenhäusern noch zwei Opfer der Amokfahrt im Koma liegen und um ihre Leben kämpfen, ist ein öffentlicher Gedenkgottesdienst nicht angebracht“, sagte Leibe. Sobald die Zeit dafür gekommen sei, werde ein solches Gedenken allerdings stattfinden, versprach der Oberbürgermeister. Geklärt werden müsse dafür auch, wie diese Gedenkfeier trotz Corona so gestaltet werden kann, dass alle teilnehmen können, die das möchten.

Ein Lichtblick in dunklen Zeiten

Die vielen Gedenkstellen in der Stadt mit ihren Kerzen und Blumen würden weiterhin von Mitarbeitern der Stadtverwaltung gepflegt, die Kerzen wieder aufstellen und die Plätze sauber halten. „Wir werden gemeinsam mit den Familien überlegen, wie diese Gedenkorte weitergeführt werden“, sagte Leibe. Der zentrale langfristige Gedenkort werde wohl an der Porta Nigra erhalten bleiben.

Dass den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und ihren Familien sowie den Traumatisierten schnelle und umfassende Hilfe geleistet werden könne, sei auch Folge des Attentats auf den Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016. „So schrecklich es klingt: Aufgrund der vielen Attentate wurden in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren umfassende Hilfsstrukturen aufgebaut.“