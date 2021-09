Kultur : Bürger-Engagement zahlt sich aus: Die Kürenzer Orangerie ist wieder einsatzbereit

Trier-Kürenz In dem alten Gebäude im Schlosspark können nun nach Sanierung und Umbau Kulturveranstaltungen und andere Feiern stattfinden. Am Wochenende war die offizielle Eröffnung. Der Weg dorthin war lang und nicht immer leicht.

Kürenz ist um einen Ort für Veranstaltungen und Feiern reicher: Nach Sanierung und Umbau ist die Orangerie im Schlosspark am Wochenende eröffnet worden. Bis dahin war es ein langer Weg, der aber durch den Ortbeirat sowie viele Freunde und Förderer unbeirrt beschritten wurde. Mit dem „Förderverein Orangerie im Schloßpark“ ist außerdem ein Gönner und Verwalter für das Gebäude erwachsen.

Anfang stand 2012 wollte die Feuerwehr als damalige Nutzer die Orangerie wegen zu hoher Betriebskosten aufgeben. Die Vision, daraus einen Raum für die Kultur zu entwickeln, wurde maßgeblich vom damaligen Ortvorsteher Bernd Michels getragen. Er stellte die Frage: „Kann Kürenz es sich leisten, einen solchen Ort verfallen zu lassen?“ Nicht nur im Ortsbeirat, sondern auch beim städtischen Amt für Gebäudewirtschaft erreichte er damit die beabsichtige Wirkung. Nach und nach kamen weitere Unterstützer hinzu und so wurde das vermeintlich unfinanzierbare Projekt gestemmt. „Was lange währt wird endlich gut – dieser Satz passt hier wirklich“, stellte Michels zufrieden fest.

Die Orangerie soll für Kulturveranstaltungen von Theater bis Moselmusikfestival genutzt werden. Sie kann aber auch für private Feiern gemietet werden. Die Reservierung hierfür läuft über die Homepage des Fördervereins: www.orangerie-kuerenz.de. Der QR-Code an der Fassade der Orangerie führt ebenfalls direkt zum Reservierungstool.

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe wurde nach seiner Wahl 2015 regelmäßig von den Befürwortern des Orangerie-Projekts in Kürenz mit eingebunden. Er sei von deren Einsatzbereitschaft ebenso wie vom Endergebnis beindruckt, meinte Leibe. „Hier zeigt sich wieder einmal: Ohne bürgerschaftliches Engagement geht es nicht.“ Dieses Engagement hatte sich vor zwei Jahren in dem neu gegründeten Förderverein der Orangerie gebündelt. Der übernahm die Aufgabe, nach Abschluss der Kernsanierung auch eine passende Einrichtung für den Veranstaltungsort zu beschaffen. Konkret bedeutete dies noch einmal Investitionen in Höhe von 30 000 Euro für Küche, Tische und Geschirr. Stefan Wilhelm, Vorsitzender des Orangerievereins, bedankte sich bei finanziellen Unterstützern: Ortsbeirat Kürenz, Sparkassen-Stiftung und Interessengemeinschaft Schlosspark. „Dazu kamen Einzelspenden und Mitgliedsbeiträge. Von anfangs 31 Mitgliedern ist unser Verein auf heute 50 angewachsen“, ergänzte Wilhelm. Zum Unterhalt der Orangerie sollen künftig auch Einnahmen aus der Vermietung für Feiern beitragen. Außerdem werden Patenschaften für Tische und Stühle als Fördermöglichkeit angeboten.