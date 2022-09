Karneval : Starkes Zeichen im Jubiläumsjahr

Info

Weitere Ehrungen beim Wieweler-Ordensfest: Aufnahme neuer Ehrenratsherr: Markus Leineweber durch Ehrenratspräsident Winfried Rohmann; Verdienstorden des Ehrenrates an Carsten Vogt (Nells Park Hotel), Verdienstorden Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) an (Matthias Lanz (Technik, Realisierung digitaler Veranstaltungen, technische Unterstützung beim Video-Podcast „Immer am 11.“), Verdienstorden des Landesverbandes Rhein-Mosel-Lahn (RML): Susanne Felten (stellvertretende Schatzmeisterin, langjährige Aktive), Sonderauszeichnung Bund Deutscher Karneval (BDK) „Tanzsport Abzeichen in Gold“ an Annika Kühn (erweiterter Vorstand, Jugendbeauftragte, mehr als 15 Jahre Gardetanz); Verdienstorden BDL in Silber an Ute Klein (Gardebetreuung, seit den frühen 1980er Jahren aktiv), Ein „großes Dankeschön“ geht an Elisabeth Kretzschmar (Entwurf und Realisierung Jubiläumsorden; Chef-Bühnenbildnerin seit 2011).