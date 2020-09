Gesundheit : Ordnungsamt: Mini-Visiere ersetzen keine Masken

Trier Der Mund-Nasen-Schutz ist in der Gastronomie weiter das Mittel der Wahl.

Mitarbeiter des Trierer Ordnungsamts haben bei ihren Kontrollen in jüngster Zeit festgestellt, dass in Gastronomie und Einzelhandel vermehrt sogenannte Mini- oder Kleinvisiere getragen werden. Das sind meist durchsichtige Plastik-Visiere, die mit einigen Zentimetern Abstand nur vor den Mund und die Nase geschoben werden, aber nicht das ganze Gesicht bedecken. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass diese Mini-Visierebnicht in Rheinland-Pfalz nicht als Ersatz zulässig sind, wo eigentlich eine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist. Auch sogenannte Vollvisiere, die das gesamte Gesicht abschirmen, seien nur behelfsweise vom Land zugelassen, da sie nach allen vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen gleich wirksamen Ersatz für den weiterhin geforderten Mund-Nasen-Schutz darstellten.