Nur Mailbox erreichbar : Ordnungsamt Trier massiv unterbesetzt: An Silvester war niemand im Dienst

Info

Wie viele Anrufer an Silvester versucht haben, das Trierer Ordnungsamt zu erreichen und beim Anrufbeantworter gelandet sind, kann die Stadtverwaltung nicht sagen. „Anrufe in Abwesenheit“ würden nicht dokumentiert, erklärt Pressesprecher Michael Schmitz. Dass das Ordnungsamt an Silvester generell besonders viel zu tun habe, stimme aber nicht. 2017 habe es in der Silvesternacht gar keinen Einsatz des Kommunalen Vollzugsdiensts gegeben, 2018 waren es zwei (einer davon wegen einer psychisch kranken Person, also ohne Bezug zu Silvester), 2019 rückte der KV einmal aus, 2020 vier Mal und 2021 fünf Mal. Die Einsätze an Silvester lägen damit im Durchschnitt deutlich unter der Einsatzzahl an normalen Samstagen, an denen der KV fünf- bis siebenmal ausrücke.

Wenn das städtische Ordnungsamt nicht besetzt ist, übernimmt die Polizei, die über mögliche Änderungen beim Einsatzplan des KV stets informiert werde, teilt die Stadtverwaltung mit. Die so genannte Eilzuständigkeit der Polizei greife immer, wenn die originär zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig tätig werden könne.

Laut Christian Hamm, Leiter der Polizeiinspektion Trier, hat die Polizei während der unbesetzten Schicht des städtischen Kommunalen Vollzugsdiensts am Silvesterabend 22/23 zehn Einsätze übernommen, bei denen originär das Ordnungsamt beziehungsweise der Kommunale Vollzugsdienst zuständig gewesen wäre. Zum Beispiel bei Beschwerden über unzulässig früh abgefeuerten Silvesterraketen. Auch die von der Stadt erlassene Böllerverbotszone am Hauptmarkt hätte zumindest auch vom Ordnungsamt mit überwacht werden müssen – aber auch das habe die Polizei dann alleine gestemmt, sagt PI-Leiter Hamm. „Dass wir in solchen Fällen übernehmen, ist klar und auch abgesprochen – wir pflegen da auch ein gutes, belastbares Verhältnis zur Stadt. Aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn das Ordnungsamt und der Kommunale Vollzugsdienst ausreichend besetzt wären.“