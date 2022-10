Aktion : Endlich Ordnung schaffen – Kostenloses Coaching vom Profi aus Schweich

Susanne Schmitt aus Schweich ist Ordnungscoach und unterstützt Menschen beim Organisieren und Aufräumen. Foto: Privat

Trier/Schweich Teilnehmer für gemeinnütziges Projekt gesucht. Bewerbung bis 28. Oktober möglich.

In dem gemeinnützigen Projekt „Pro Bono – Mein Ordnungstraum – gemeinsam einen Schritt in die richtige Richtung“ haben sich bundesweit 50 Ordnungscoaches zusammengefunden. Sie wollen bis zum Ende des Jahres an einem Tag ihre Kenntnisse und Tipps an Menschen verschenken, die Unterstützung und Entlastung im Haushalt verdient haben.

Zu den Ausrichtern gehört auch Susanne Schmitt aus Schweich, zertifizierter Ordnungscoach und Home Organizer. Sie fragt: „Kennen Sie eine Person, die tatkräftige Unterstützung in Sachen Ordnung benötigt?“ Mit einem breiten Erfahrungsspektrum zu Planung, Organisation und Umsetzung will auch Sie kostenlos eine Person oder einen Haushalt beraten. „Angesprochen sind zum Beispiel alleinerziehende Elternteile, in Vollzeit arbeitende Mütter, pflegende Angehörige, Rentner oder Menschen, denen die Kraft fehlt, Ordnung in ihren Alltag zu bringen. Es geht auch darum, ein neues Lebensgefühl entstehen zu lassen.“