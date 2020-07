Verstoß gegen Corona-Regeln : Krawall auf dem Trierer Kornmarkt

Ordnungamt versus feiernde Freunde: Am Trierer Kornmarkt gab’s Ärger wegen der Corona-Regeln. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Trier Einen heben mit den Kumpels, trotz Corona. Das dachte sich ein gutes Dutzend Freunde bei einem Treffen in einer Trierer Gaststätte. Der Abend im Mai endete feucht, aber ganz und gar nicht fröhlich. Sondern mit zwei Strafanzeigen.

Es ist der Corona-Mai 2020 in Trier. Kneipen und Restaurants haben zwar wieder geöffnet, die ganze Stadt ist allerdings noch im Feier-Lockdown. Um 22 Uhr muss Schluss sein in der Gastronomie. Damit die Menschen sich nicht doch noch spätabends, nach dem ein oder anderen Bierchen, näher kommen, als es die Infektionsschutzregeln erlauben.

„Die Rosianer“, so nennt sich ein Freundeskreis von rund 30 mittelalten Männern aus Trier und Umgebung. Darunter unter anderem ein Arzt, ein Gastronom, ein Handwerksmeister. Rosianer, weil sie sich regelmäßig in der Trier-Norder Kultkneipe Aom Ecken treffen. Deren legendäre ehemalige Wirtin heißt Rosi. „Bei Rosi“ wird das Aom Ecken trotz Inhaberwechsel immer noch genannt.

Mitte Mai liegt die Stammkneipe allerdings noch im Corona-Dornröschenschlaf. Die rund ein Dutzend Rosianer, die sich an diesem Abend treffen, weichen aus auf den Kornmarkt. Erst wird auf der Terrasse eines Restaurants dort gegessen. Anschließend geht es zum gemütlichen Beisammensein in ein benachbartes Lokal. Dabei dürfen zu der Zeit gemäß gesetzlicher Corona-Verordnung nur Menschen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten zusammensitzen. Und Gastro-Betriebe müssen aus Infektionsschutzgründen um 22 Uhr schließen. „Wir waren eine private Runde und haben aus unserer Sicht alle Maßnahmen zum Infektionsschutz eingehalten“, beteuert einer der Rosianer gegenüber dem Volksfreund.

Lesen Sie auch Meinung : Mehr als eine bloße Posse

Ein Passant informiert allerdings das Ordnungsamt über das verdächtige Treiben in der Gaststätte. Prompt machen sich die städtischen Hilfspolizisten auf den Weg.

Ordnungamt versus feiernde Freunde: Am Trierer Kornmarkt gab’s Ärger wegen der Corona-Regeln. Foto: dpa/Sven Hoppe

„Am 20. Mai kam es in den späten Abendstunden zu einem Einsatz des Kommunalen Vollzugsdienstes in der Trierer Innenstadt wegen eines Verstoßes gegen die seinerzeit gültige Corona-Bekämpfungsverordnung“, bestätigt Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz auf TV-Nachfrage. Immerhin sechs Hilfspolizisten des Ordnungsamts rücken mit drei Streifenwagen an.

Aus Kreisen der Stadtverwaltung ist zu hören, dass die Rosianer – zu denen auch der Wirt der Kornmarkt-Kneipe gehört – sich in selbiger eingeschlossen hatten und den Ordnungskräften zumindest anfangs nicht die Tür öffnen wollten. Seitens der Rosianer heißt es, dass die Tür zu war, weil man als Freundeskreis zusammensaß – ohne Gäste von außerhalb.

Feststeht, dass die städtischen Ordnungskräfte an diesem Abend im Mai die Polizei zu Hilfe rufen, weil sie die Lage nicht unter Kontrolle bekommen. Auch die Polizei rückt mit drei Streifenwagen und entsprechend viel Besatzung an. „Der Einsatz war so groß, weil es wohl aufgrund der Alkoholisierung einiger Gäste der Gastronomie ein kleines Handgemenge gab“, formuliert Rathaus-Pressesprecher Schmitz. Aus den Reihen der Rosianer wird das „kleine Handgemenge“ als brachiales und unprofessionelles Vorgehen des Kommunalen Vollzugsdiensts beschrieben. „Es war offensichtlich, dass das Ordnungsamt nicht ausreichend geschult ist, um solche Situationen verbal zu beruhigen und deeskalierend zu wirken“, beschreibt einer der Rosianer die Situation. Die Polizei wiederum spricht auf Nachfrage des Volksfreunds von „Widerstandshandlungen“ seitens der Feiernden, die sich am 20. Mai kurz vor 23 Uhr „im öffentlichen Raum am Kornmarkt/Johann-Philipp-Straße“ zugetragen haben. Und ja, der Kommunale Vollzugsdienst habe dabei „eine der beteiligten und später sistierten Personen zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert“.

„Sistieren“ ist Polizeideutsch und steht für fest- und zur Wache mitnehmen. Und „auf den Boden gebracht und fixiert“ bedeutet, dass der Kommunale Vollzugsdienst sich offenbar nicht anders zu helfen wusste, als einen der Männer auf den Asphalt zu drücken und dessen Hände mit Handschellen zu fesseln.

Der Polizei gelingt es, die Sache zu beruhigen. Zwei Rosianer müssen allerdings mit auf die Wache. Die Staatsanwaltschaft ordnet auf Antrag der Polizei eine Blutalkoholprobe an. Die beiden Männer – die Polizei spricht von „Beschuldigten“ – rufen schließlich einen Anwalt dazu. Die Polizei entlässt sie später „in die Obhut ihres zwischenzeitlich anwesenden Rechtsbeistands“, bestätigt Polizeipressesprecher Uwe Konz.

Wie viel Alkohol die beiden Rosianer intus hatten, dazu will sich die Polizei nicht äußern. Und auch nicht, welche weiteren Erkenntnisse zum Hergang des Abends zusammengetragen wurden. „Aus Rücksicht auf die beteiligten Personen, aus Datenschutz- und Persönlichkeitsrechten und zum Schutz des Verfahrens“, argumentiert Konz.

Feststeht, dass die Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Ermittlungen tätig geworden ist und gegen die Rosianer zwei „Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ erhoben hat.

Auch das Trierer Ordnungsamt ist im Nachgang des denkwürdigen Abends weiter aktiv gewesen: „Wir haben ein Bußgeld verhängt wegen des Verstoßes gegen die zulässigen Öffnungszeiten. Der Strafrahmen dafür liegt zwischen 500 und 1000 Euro. Unser Bußgeld liegt bei 750 Euro“, teilt Rathaussprecher Schmitz mit.

Gegen die anderen Gäste ermittele das Ordnungsamt nicht, „weil wir keine Hinweise auf weitere Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung haben und auch keine Beweise zum Beispiel für einen Verstoß gegen die Abstandsregeln – das Amt war ja hinter den verschlossenen Türen nicht mit dabei“, erklärt Schmitz.