Orgelkonzert : Orgel-Konzertreihe startet wieder in Trier

Foto: Herbert Maas

Trier Die Konzertserie Musik aus dem Schwalbennest beginnt am Samstag, 17. August, um 11.30 Uhr im Trierer Dom. Jeweils samstags spielen Organisten an der Haupt-orgel, erbaut 1974 von der Firma Johannes Klais in Bonn.

