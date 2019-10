Konzert : Orgelkonzert mit Paolo Oreni in Zemmer

Foto: Paolo Oreni

Zemmer In der Pfarrkirche St. Remigius in Zemmer findet am Samstag, 19. Oktober, 18 Uhr, ein Orgelkonzert mit dem italienischen Orgelvirtuosen Paolo Oreni an der 2011 erbauten Fasen-Orgel statt. Neben dem Hörgenuss kann man dem Organisten via Live-Übertragung auf eine Leinwand bei der Arbeit mit „Händen und Füßen“ zuschauen.

