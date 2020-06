Kultur : Orgelkonzertreihe geht weiter

Trier Die Serie zum 150. Geburtstag des Notre-Dame-Organisten und Komponisten Louis Vierne „Voilà Vierne!“ geht weiter. Nach durch Corona ausgebremsten Monaten spielt Domorganist Josef Still am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr im Hochamt des Doms frühe Orgelstücke Viernes: Verset fugué sur 'In exitu Israel', Prélude c-Moll op.



