Matinee : Orgelmatinee in Heiligkreuz

Trier Kompositionen des 19. und 20. Jahrhunderts aus England, Deutschland und Frankreich erklingen in einer Orgelmatinee am Sonntag, 15. September um 10.30 Uhr in der Kirche Heiligkreuz (Arnulfstraße). Dekanatskantor Burkhard Pütz spielt in dem halbstündigen Konzert Orgelwerke von Percy Whitlock, Max Reger, Gabriel Pierné und Marcel Dupré.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red