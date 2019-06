Konzert : Orgelmatinee in St. Paulin Trier

Foto: Trierischer Volksfreund/Volker Krebs

Trier Bei der dritten Pauliner Orgelmatinee spielt Volker Krebs am Sonntag, 30. Juni, um 10.15 Uhr in der Basilika St. Paulin Toccata und Fuge F-Dur BWV 540 und Fuga in c über ein Thema von Legrenzi BWV 574 von Johann Sebastian Bach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red