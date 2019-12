Seminar : Orgelseminar mit Wolfgang Seifen

Schweich Die Pfarrgemeinde St. Martin Schweich im Dekanat Schweich-Welschbillig bietet ein Orgel-Improvisations-Seminar mit Professor Wolfgang Seifen an der Führer/Scholz-Orgel in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich an.

