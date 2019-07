Konzert : Orgelträume aus Osteuropa in der Konstantin-Basilika

Foto: Ruth Forsbach

Trier Das vierte Orgelkonzert des Internationalen Orgelsommers in der Konstantin-Basilika wird am Mittwoch, 24. Juli, 20.30 Uhr, an der Eule-Orgel gestaltet von Ruth Forsbach aus Remscheid. Ihr Programm trägt den Titel „Orgelträume aus Osteuropa“ und bringt überwiegend romantische Orgelmusik aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien zu Gehör.

