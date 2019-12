Orgelmusik : Weihnachtliche Meditation in der Konstantinbasilika Trier

Foto: Martin Bambauer

Trier Kirchenmusik-Direktor (KMD) Martin Bambauer spielt am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr in der Konstantin-Basilika (Evangelische Kirche zum Erlöser) in Trier an der symphonischen Eule-Orgel den berühmten weihnachtlichen Orgelzyklus „La nativité du Seigneur“ (Die Geburt des Herrn) des französischen Komponisten Olivier Messiaen (1908 - 1992). Der Eintritt ist frei.

