Exotische Aromen Das bietet das neue persische Restaurant Orient Genuss in Trier (Fotos)

Im gemütlichen neuen Restaurant Orient Genuss in der Karl-Marx-Straße 7 laden orientalisches Ambiente und passende Musik zum Verweilen ein. Das Restaurant wird als Familienbetrieb geführt. Inhaber ist Ghayoum Ataei. Sein Bruder Sabour Ataei, Mitarbeiter, sagt stolz: „Wir wollten schon lange unsere Küche in Trier anbieten, weil es so etwas hier noch nicht gab.“