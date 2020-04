Freizeit : Klopapierrollen als Tischtennisnetz

Keine Tischtennisplatte im Haus? Kein Problem, solange ein Tisch und Klopapier im Haus ist. Familie Lehnart spielt sich kreativ durch die Krise. Foto: Fmilie Lehnart/Familie Lehnart

Trier Einige Trierer werden ganz schön kreativ, wenn es darum geht, ihre Freizeit in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zur gestalten. Vier Beispiele. Und ein Aufruf.



Pen&Paper-Rollenspiele sind Pascal Tölkes’ großes Hobby: „Dabei spielt man Geschichten in einer fiktiven, mittelalterlichen Welt, mithilfe von Stift, Papier, Würfeln und der eigenen Fantasie“, erzählt der angehende Gymnasiallehrer. „Das ‚Schwarze Auge‘ ist das größte deutsche Pen&Paper-Rollenspiel.“

Normalerweise trifft der 28-Jährige seine Spielgefährten am Wochenende persönlich. Was tun in der Corona-Krise, in der das nicht möglich ist? Aufs Spielen verzichten? Die Gruppe hat eine bessere Lösung gefunden: Sie trifft sich online auf der Videochat-Plattform Skype. „So fällt die Anreise weg, und man kann auch in der Woche noch zwei, drei Stunden spielen“, freut sich Tölkes.

Eine besonders originelle Beschäftigung hat die Trierer Familie Lehnart gefunden: An eine improvisierten Tischtennisplatte im Esszimmer tragen die Eltern und ihre drei Kinder in den Homeoffice-Pausenzeiten Spiele aus. Klopapierrollen ersetzen das Netz. „Man muss ja zwischendurch den Kopf frei kriegen und was anderes machen“, erklärt Mutter Hedi Lehrnart. Die ganze Familie freue sich über die gemeinsame Zeit, sagt sie: „Als Familie wächst man nochmal ganz anders zusammen.“

Normalerweise trifft sich Gerhard Grey mit seinen Kumpels in der Eckkneipe, um ein paar Runden Skat zu spielen. In Zeiten von Corona setzt die Gruppe auf eine App. „Man kann virtuell einen Tisch erstellen und sogar die Umgebung gestalten“, erzählt der 56-jährige Heilerziehungspfleger - von der Kneipe über die Strandbar sei alles möglich. Abends setzt er sich nun zum virtuellen Skat-Treffen für ein Stündchen ans Tablet. „Es ist eine nette Alternative zu Fernsehen, Serien oder was man halt sonst so nach der Arbeit macht.“

Kinderkrankenschwester Katharina Rabl und ihr Freund Philipp Gehlen nutzen die Corona-Krise, um ihren vier Kindern einen Wunsch zu erfüllen. Obwohl die Mutter in ihrem Job sehr eingespannt ist, vergrößern sie das alte Spielhaus im heimischen Garten. „Es bekommt richtige Fenster und eine Tür“, erzählt die 33-Jährige. Der Vater arbeitet im Homeoffice, dort werden auch die Schulaufgaben der Kinder erledigt. Nach der Arbeit trifft sich die Familie im Garten. „So viel Zeit hat man ja sonst im normalen Alltag mit Schule, Kita und Hobbys nicht.“

Nutzen die Corona-Zeit, um das Spielhaus ihrer Kinder aufzurüsten: Katharina Rabl und Philipp Gehlen. Foto: Thomas Lehnart

Originelle Krisenbeschäftigung Tischtennis. Foto: Thomas Lehnart