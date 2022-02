Orkantief „Zeynep“ : Baum stürzt in Traben-Trarbach auf Haus – Wo die Feuerwehr in der Region Trier im Einsatz war (Update/Fotos)

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun In der Region Trier hat das Unwettertief „Zeynep“ einige Schäden angerichtet: Von umgestürzten Bäumen, abgedeckten Dächern bis zu Stromausfällen. Wo die Rettungskräfte im Einsatz waren.

Gerade erst war der eine schwere Sturm „Ylenia“ vorbei, da fegte am Freitag schon der nächste – „Zeynep“ – über Deutschland hinweg. Der sorgte in der Eifel für abgedeckte Dächer und Stromausfälle.

Um kurz nach 16 Uhr gingen auf der Leitstelle in Trier zahlreiche Notrufe ein: Bäume lagen auf der Straße, ein Dach wurde abgedeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde während des Sturmtiefs in der Region niemand verletzt. Dennoch mussten die Feuerwehren zu vielen Einsätzen in der Region ausrücken.

Baum stürzte auf Haus in Traben-Trarbach

Am Freitagabend stürzte ein großer Baum auf ein Wohnhaus in Traben-Trarbach. Nach Informationen des Wehrleiters von Traben-Trarbach Christoph Zender war auch eine Stromleitung betroffen. Zwölf Mann der Feuerwehr Traben und Trabach waren bis am Samstagmorgen damit beschäftigt, den Baum zu zerlegen. Unterstützung bekamen sie von Stromversorger Westnetz, der den Strom abschaltete. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Im Norden der Region hinterließ Zeynep, Stand Samstagmorgen, überschaubare Schäden: Die Beamten der Polizei Prüm verzeichnen in ihrem Dienstbezirk (VG Arzfeld, VG Prüm, ehemalige VG Obere Kyll) weniger als zehn wetterbedingte Vorfälle zwischen 16 und 21 Uhr am Freitag. In diesem Zeitraum schickte Zeynep die stärksten Böen durch die Region.

Meist habe es sich um Bäume gehandelt, die auf Straßen gestürzt waren. Gegen 20 Uhr verunglückte ein Autofahrer bei Hallschlag im Oberen Kylltal, als er einem umstürzenden Baum auswich. Der Wagen wurde von Ästen getroffen, es entstand Sachschaden. Die Nacht auf Samstag verlief, soweit bisher bekannt, ohne größere Ereignisse.

Am Freitagabend riefen besorgte Anwohner bei der Leitstelle in Trier an und teilten mit, dass sich in der Moselstraße in Trier ein Baum durch den Sturm gefährlich neigte. Die Feuerwehr rückte an. Nach Begutachtung des Baumes konnte jedoch erst einmal Entwarnung gegeben werden, da die Standfestigkeit des Baumes gewährleistet war und dieser keine Gefahr für die Bevölkerung darstellte. Während des Einsatzes war die Moselstraße voll gesperrt.

Dächer abgedeckt – Bäume blockieren Straße

Im Eifelkreis wurden in zwei Orten Dächer abgedeckt – so in Bauler bei Neuerburg wie auch in Steinborn. Zudem versperrten umgestürzte Bäumen viele Straße – wie unter anderem die K 21 Ferschweiler Richtung Prümzurlay. In Bitburg wurden durch den starken Wind zahlreiche Bierkästen der Bitburger Brauerei durch die Luft geschleudert.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich war die L 164 Deuselbach Richtung Thalfang von Baumstürzen betroffen. Bei Meerfeld musste eine Straße von Bäumen befreit werden. In Schwarzenborn geriet ein Baum in eine Stromleitung. Hier war die Feuerwehr Eisenschmitt zusammen mit dem Westnetz im Einsatz.