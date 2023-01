Nach Pächterwechsel : Aus Esso wird Orlen: Das ändert sich für Kunden an der Tankstelle in der Trierer Kaiserstraße

Foto: Roland Morgen 9 Bilder Die Tankstelle an der Trierer Kaiserstraße

Trier Orlen-Tankstellen gibt es in der Region Trier noch nicht – der dahinter stehende Konzern ist allerdings eines der größten Unternehmen Mittelosteuropas. Was sich durch den Pächterwechsel für die Kunden der Tankstelle in der Kaiserstraße ändert – und auf welchen Renner der polnischen Fast-Food-Küche sich die Trierer freuen können.

Es tut sich was bei der Tankstelle in der Trierer Kaiserstraße: Am Mittwoch lieferte ein großer Baukran das erste weithin sichtbare Zeichen für den Pächterwechsel – den so genannten Preismast, der später in digitalen Ziffern die Kraftstoffpreise anzeigen wird. Bei der Grundfarbe Rot ist es geblieben, statt „Esso“ steht nun allerdings „Orlen“ auf der großen Leuchtreklame. Auch im Verkaufsgebäude selbst laufen die Arbeiten: Die Wände sind bereits frisch gestrichen, die ersten neuen, grauen Regalelemente im rund 160 Quadratmeter großen Verkaufsraum montiert.

In der Region ist der Markenname „Orlen“ zwar (noch) relativ unbekannt. Die Orlen Deutschland GmbH gehört allerdings zum polnischen Multi-Energiekonzern PKN Orlen S.A., das nach eigenen Angaben mit 29 Milliarden Euro Jahresumsatz das größte mittelosteuropäische Unternehmen ist. Seit 2003 ist Orlen in Deutschland vertreten und betreibt mittlerweile – bisher vorrangig in Norddeutschland – rund 600 Tankstellen unter den Labels Star und Orlen. Orlen-Tankstellen gibt es in der Region Trier bisher nicht, unter der Schwestermarke „Star“ betreibt der Konzern allerdings bereits in Meckel bei Bitburg und im saarländischen Nohfelden Filialen.

Die alte Esso-Tankstelle in der Kaiserstraße war bisher ein Familienbetrieb, vor mehr als 70 Jahren von der Trierer Familie Lieser gegründet. Vor 25 Jahren übernahm Oliver Lieser den Betrieb in dritter Generation. Zum Jahreswechsel war Schluss mit der langen Tradition: Oliver Lieser hat Gebäude und Gelände an Orlen vermietet. Orlen wiederum arbeitet vor Ort mit einer neuen Pächterin zusammen. Für die Kunden soll sich nicht viel ändern.

Was sich in der Orlen-Tankstelle in der Kaiserstraße ändert

Im Unterschied zur Aral-Tankstelle in der Ostallee, die rund um die Uhr geöffnet hat, wird die Orlen-Tanke in der Kaiserstraße wie ihre Vorgängerin ebenfalls nur bis Mitternacht auf haben. Auch bei der Shop-Verkaufsfläche von 160 Quadratmetern bleibt’s, allerdings „mit noch höherem Komfort und besserem Service“ – wie zumindest die Orlen-Pressestelle schwärmt. Im „stop café“ werde es neben Kaffeespezialitäten warme und kalte Snacks geben, darunter auch die polnische Spezialität Zapienkanka – ein mit einer Käse-Champignon-Mischung überbackenes Baguette mit Ketchup, laut kurzer Internetrecherche offenbar ein Renner auf dem polnischen Fastfood-Markt.

Neben der üblichen Markenware in den Verkaufsregalen bietet Orlen auch viele Eigenmarken-Produkte in seinen Tankstellen an. Bei den Backwaren arbeite Orlen deutschlandweit auch mit Vor-Ort-Lieferanten zusammen. Auch in der neuen Orlen-Tankstelle in der Kaiserstraße wird es künftig weiterhin Brötchen, Brot, Teilchen und Kuchen von der regionalen Großbäckerei Biebelhausener Mühle geben. Außerdem gibt es weiterhin eine Postpaket-Annahmestelle.

Was über die neue Pächterin bekannt ist

Die neue Pächterin stammt aus Trier-Ehrang, ist 40 Jahre alt und seit 15 Jahren im Tankstellengeschäft tätig – möchte aber namentlich nicht im Volksfreund erwähnt werden. Mit den lokalen Anbietern, deren Waren es bislang in der alten Esso-Tankstelle gegeben hat, hat die Ehrangerin aber schon Gespräche über die weitere Kooperation geführt. Sowohl Wein vom Deutschherrenhof als auch Kraft-Bräu-Bier vom Blesius-Garten wird es auch in der Orlen-Tankstelle geben – in eigenen Kühlschränken. „Unser Wein ist in dort tatsächlich immer sehr gut gelaufen“, bestätigt Winzer Sebastian Oberbillig vom Deutschherrenhof. „Wir freuen uns daher über die weitere Zusammenarbeit!“, sagt Oberbillig.

In Trier interessiert bei Tankstellen ja auch immer ganz besonders die Preispolitik – meist sind in der Moselhauptstadt die Kraftstoffe schließlich immer etwas teurer als im übrigen Deutschland und gleichzeitig ist im nahen Luxemburg der Sprit meist viel billiger. Dazu, ob Orlen den Trierer Tankstellenmarkt mit Kampfpreisen aufmischen oder sich dem bestehenden Markt anpassen will, lässt der Konzern sich allerdings vorab nicht in die Karten schauen. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu unserer Preispolitik keine Angaben machen“, erklärt Pressesprecher Dittrich.