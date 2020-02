Wetter : Orte an der Mosel rüsten sich gegen Hochwasser (Bildergalerie)

Foto: TV/Andrea Weber

Trier-Pfalzel/Oberbillig „Wir sind jetzt in Bereitschaft“, sagt Markus Spoden, Gruppenleiter der Kanalunterhaltung der Stadtwerke Trier am Montagnachmittag. „Das heißt, heute Nacht ein paar Mal aufstehen, um den Moselpegel abzufragen.“ Denn: Ab einem Stand von 8,50 Meter müssen er und seine Kollegen am Ufer des Schiffsanlegers in Pfalzel eine Mauer hochziehen.

Seine Kollegen treffen gerade die Vorbereitungen. Sie haben Pfeiler aufgestellt, in die sie, sollte das Wasser steigen, nach und nach etwa 16 Meter hohe Bohlen einlassen. Die so genannte Spundwand ist allerdings nicht die einzige Schutzmaßnahme in Trier: In Pfalzel liefen bereits mehrere Grundwasserpumpen, um Keller freizuhalten, erklärt Spoden und sie hätten rund ein Dutzend Schieber zugedreht, um das Kanalnetz in Trier vor der Mosel zu schützen.

Auch Oberbillig an der Obermosel rüstet sich gegen das Hochwasser. Dort wurden laut Ortsbürgermeister Andreas Breiling bereits am Montagnachmittag die Bohlen eingelassen und die Moselstraße für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. „Die Fähre fährt bereits seit Sonntagmorgen nicht mehr“, sagt Breiling, „das war uns zu gefährlich“.