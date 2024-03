Mit Fotos Sieben Orte in Trier, wo sich der Frühling besonders gut genießen lässt

Auch an der Mosel blüht es bereits an der einen oder anderen Stelle. So wurde zum Beispiel Frühlings-Scharbockskraut in der Nähe des Zurlaubener Ufers, bei der Kaiser-Wilhelm-Brücke, gesichtet. Wer gerne direkt an der Mosel sitzen und die Sonne genießen möchte, kann es sich auf der großen Freitreppe am Zurlaubener Ufer auf einer der vielen Sitzmöglichkeiten gemütlich machen. Wer Glück hat, kann dabei auch Gänse im Wasser beobachten. Bei Hunger oder Durst gibt es dort außerdem zahlreiche Restaurants mit Außenterrassen, die besucht werden können.