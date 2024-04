Mehr als nur ein Gremium zum Abnicken Ortsbeiräte können nichts bewegen? Von wegen!

Sie sind sich längst nicht in allen Fragen einig. Die Mitglieder des Ortsbeirats Trier-Süd. Bündnis90/Grüne, SPD, CDU und FDP sind in diesem Gremium vertreten. Und alle Beiratsmitglieder – die es zeitlich einrichten konnten – sind zum Platz an der Ecke Weidegasse/Eberhardstraße gekommen. Mehrere Tausend Euro hat der Ortsbeirat aus seinem Budget dort investiert. Früher war der Platz nichts weiter als eine Abstellfläche für Autos. Heute befinden sich dort unter anderem Sitzbänke und ein Bücherschrank. Autos gibt es dort keine mehr. Poller sorgen dafür.