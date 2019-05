Kommunalwahl : Grünes Wunder und rote Lebenszeichen in Trierer Ortsbeiräten

Die Trierer Wähler machten beim Urnengang am Sonntag auch auf Stadtteilebene spannend. Foto: Roland Morgen

Trier Wahlen auf Stadtteilebene bringen teils überraschende Resultate. Einbußen für UBT und Linke; erste Mandate für die AfD.

Auch bei der Wahl der 19 Ortsbeiräte haben die Grünen teils exponentiell zugelegt. In den Olewiger Rat ziehen sie erstmals ein und belegen fünf der 13 Sitze. In West und Kürenz (je 15 Sitze) verdoppeln sie ihre Mandate auf sechs. Ihr Stimmenzuwachs geht meist zulasten von CDU und SPD.

Die AfD zieht erstmals in Ortsbeiräte ein. In Feyen und in Trier-West erhält sie je einen der 15 Sitze.

Ein Comeback erlebt die SPD in Biewer (elf Sitze), wo sie mit vier Mandatsträgern einzieht. In Kernscheid (neun) und Euren (13), zuletzt ebenfalls „SPD-freie Zonen“, stellen die Genossen künftig je ein Ratsmitglied. Ihr bestes Ergebnis erzielte die SPD in Tarforst – dort liegt sie knapp vor der CDU, die ebenfalls sechs (der insgesamt 15) Sitze belegt. Zwei Mandate gehen an die FDP. In ihrer Hochburg Filsch kommen die Liberalen auf fünf (statt drei) der elf Sitze.

Für die Linke bleibt es in Kürenz, Mitte/Gartenfeld und Nord bei je einem Sitz; in Süd, West/Pallien und Tarforst ist sie raus.

In gut der Hälfte der 19 Ortsbezirke – Biewer, Ehrang/Quint, Heiligkreuz, Irsch, Kernscheid, Olewig, Ruwer, Zewen und Mariahof – bleibt die CDU stärkste Kraft, allerdings mit teils deutlich geringerer Mehrheit. In Mariahof gehen drei der elf Sitze an die Wählergruppe Lehmann; bisher waren es zwei.

Die Unabhängige Bürgervertretung Trier (UBT) behauptete sich in Pfalzel als stärkste Kraft, ebenso in Euren, wo sie aber ihre absolute Mehrheit einbüßte. In Ruwer/Eitelsbach verdoppelte die UBT ihre Mandate auf vier im 13-köpigen Rat. In Kürenz ging die UBT erstmals leer aus. Dafür verbesserte sie sich in Ehrang/Quint (15 Sitze) von zwei auf drei Mandate.

Die neuen Ortsbeiräte: Biewer: SPD: Müller-Oehring, Jan Erik; Kohns, Sebastian; Schneider, Jürgen; Birkel-Niehl, Bettina; CDU: Kratz, Andreas; Cartarius, Otmar; Backes, Jürgen; Cartarius, Christian; Werner, Heiko; Cartarius, Andreas; UBT: Alt, Werner.

Ehrang/Quint: SPD: Knopp, Hans-Werner; Utscheid, Anja; Reusch-Lamacz, Maria Magdalena; Thiel, Stefan; CDU: Adams, Berti; Schmidt, Ronny; Bernard, Gabi; Orth, Horst; Greif, Dorothee; Grüne: Kirchen, Hans-Peter; Schneider, Stefan; Simon, Hans Peter;

UBT: Maier, Franz Rudolf; Krause, Hans-Rudolf; Hortt, Björn.

Euren: SPD: Fritz, Matthias; CDU: Biegel, Karl; Bisenius, Ingeborg; Snijder, Jörg; Möller, Wolfgang;

Grüne: Bach, Birgit; Fornefeld, Margit; Reuter, Hannes;

UBT: Schmitz, Hans Alwin; Reuter, Thomas; Hanakam, Anke; Rosenkränzer, Sarah; Birkel, Florian.

Feyen/Weismark: SPD: Lehnart, Rainer; Heinemann, Sylvia; Steffens, Dirk; Lehn, Jutta; Schmidt, Paul Georg; Imping-Schaffrath, Christine; Dr. Recktenwald, Joachim; CDU: Schulz-Gerhardt, Sabine; Mohamed Said, Hesham; Wahlen, Heribert; Dalpke-Polka, Barbara; Haßbach, Yannic; AfD: Frisch, Michael; UBT: Schuster, Manfred; Berweiler, Marco.

Filsch: SPD: Lambertz, Björn; Juchem, Isabell; von Ungern-Sternberg, Verena; Gräser, Horst ; CDU: Weber, Valentin; Dietzen, Aloys; FDP: Gilles, Joachim; Thein, Markus; Bajor, Georg; Röttger, Samuel; Gottstein, Patrik.

Heiligkreuz: SPD: Wagner, Klaus; Ibsch-Wolf, Anne; Stölb, Marcus; Fischer, Kristina; CDU: Wolber, Theodor; Kämper, Jörg; Jeibmann, Eva-Maria; Heintz, Katrin; Ruschel, Elisabeth; Dempfle, Ulrich; Grüne: Schneiders, Mechthild; Marquenie, Roland; Cullmann, Jens; Endrikat, Alexander; Wiemann, Marc.

Irsch: SPD: Dreher, Bettina Cornelia; Bux, Rüdiger; Bux, Regina; Thommes, Anette; CDU: Klupsch, Karl-Heinz; Schneider, Christina; Angele, Christoph Benjamin; Weber, Peter; Bolsch, Jörg; Wysocki, Konrad.

Kernscheid: SPD: Thöing, Alexander; CDU: Freischmidt, Horst; Becker, Matthias; Falk, Birgit; Faß, Gerhard; Poss-Nickenig, Ursula; Scholten, Alexandra; Scholten, Gerd; UBT: Breiling, Wolfgang.

Kürenz: SPD: Wilhelm, Stefan; Jacob, Kerstin; Wilhelm, Tanja; CDU: Michels, Bernd; Treis, Markus; Marx, Eva; Lösel, Adele; FDP: Hau, Bennet; Grüne: Zupan, Manuela; Seidel, Ole; Cavelius, Katharina; Brünicke, Wolfgang; Reschmann, Yasmin; Schubbe, Pascal; Linke: Gleißner, Marc-Bernhard.

Mariahof: SPD: Limburg, Ludwig; Tus, Seracettin; Renkel, Tim; CDU: Plunien, Jürgen; Albrecht, Jutta; Wollscheid, Thorsten; Schmidt, Nikolaus; UBT: Hauschildt, Knut; WG Lehmann: Lehmann, Christina; Hahn, Jörg; Schweitzer-Hammes, Sabine.

Mitte/Gartenfeld: SPD: Kellersch, Alexander; Mayer-Stenzel, Sylvia; Bengart, Julia; CDU: Freischmidt, Norbert; Hoffmann, Kerstin; Fleck, Udo; Bohr, Dorothee; FDP: Kulle, Isabelle Marie; Grüne: Bruhn, Regina; Heinrich, Dominik; Rehländer, Nancy; Steffny, Horst; Thal, Ariane; Düro, Michael; Linke: Meß, Milena Fatima.

Trier-Nord: SPD: Duran Kremer, Maria de Jesus; Becker-Laros, Johannes; Mayer, Stefan; CDU: Bösen, Christian; Melchisedech, Matthias; Thome-Fürstenberg, Claudia; Melchisedech, Melanie; FDP: Assenmacher, Adrian Niels; Grüne: Hausdorf, Michaela; Keilen, Alf; Zänglein, Veronika; Löwe, Dirk; Zender, Nadine; UBT: Steinbach, Doris; Linke: Werner, Jan-Martin.

Olewig: SPD: Rindt, Karsten; Deschunty, Günter; Wagner, Susanne; CDU: Block, Petra; Terges, Peter; Freyler, Tanja; Scheurer, Martha; Engel-Ries, Barbara; Grüne: Tibor, Tanja; Hoffmann, Peter; Törber, Tobias; Adams, Ewald; Tibor, Daniel.

Pfalzel: SPD: Mattes, Dietmar; Gouverneur, Wilhelm; Schleimer, Andreas; Neises, Thomas; Pektar, Ali; CDU: Sevenich, Wolfgang; Becker, Peter; UBT: Pfeiffer-Erdel, Margret; Lorenz, Sarah; Pfeiffer, Werner; Ruland, Nicole; Diener, Birgit; Lorenz, Marion.

Ruwer/Eitelsbach: SPD: Schlimpen, Karl; Leckel-Wengler, Barbara; Zock, Jürgen; Longen, Rudolf; CDU: Winkler, Willi; Kirsten, Karl; Brucker, Margret; Longen, Werner; Künzer, Dirk; UBT: Probst, Christiane; Allar, Resi; Herrig, Wilhelm; Lieser, Dietmar.

Trier-Süd: SPD: Föhr, Jutta; Zaplatynski, Nikolai; Weidler, Anette; Mock, Sabine; Berger, Monika; CDU: Tenbusch, Frank; Franzen, Heike; Dietzen, Jo; FDP: Rosenbauer, Yvonne; Grüne: Helbig, Nicole; Jaster, Christian; Westphal, Nora; Johannsen, Hartwig; Lichter, Michael; Tondorf Benito, Lara.

Tarforst: SPD: Weines, Anne; Schieben, Detlef; Dietzen, Margret; Marzi, Marco; Sonnenschein, Anke Rebecca; Backes, Gudrun; CDU: Gorges, Werner; Willems, Josef; Friedrich, Susanne; Gehlen, Wilhelm; Dietzen, Iris; Brittner, Matthias; FDP: Schaab, Wolfgang; Hirsch, Julia; UBT: Hardes, Leonore.

West/Pallien: SPD: Borkam, Marc; Scholzen-Koch, Karin; Rietz, Monika; CDU: Erasmy, Horst; Reifenberg, Jörg; Pinnel, Peter; AfD: Lamberti, Hans; Grüne: Schwarz-Hügle, Monika; Hügle, Bernhard; Reinemann-Schmitt, Elke; Hombach, Rainer; Jessulat, Christa; Hofmann, Martin; UBT: Meyer, Harald; Weiersbach, Frank.