Kommunalwahl : Grünes Wunder und rote Lebenszeichen in Trierer Ortsbeiräten

Die Trierer Wähler machten beim Urnengang am Sonntag auch auf Stadtteilebene spannend. Foto: Roland Morgen

Trier Wahlen auf Stadtteilebene bringen teils überraschende Resultate. Einbußen für UBT und Linke; erste Mandate für die AfD.

Die Auszählung der kumulierten und panaschierten Stimmen der Wahlen zu den 19 Trierer Ortsbeiräten brachte am Montag bemerkenswerte Ergebnisse. Die Grünen legten auf der unteren kommunalen Ebene teilweise exponentiell zu. In den Ortsbeirat Olewig ziehen sie erstmals ein und belegen fünf der 13 Sitze. In Trier-West und Kürenz (jeweils 15 Sitze) verdoppeln sie ihre Mandate auf sechs, in Heiligkreuz belegen sie künftig fünf statt bisher drei der 13 Sitze. In den meisten Stadtteilen geht der Stimmenzuwachs der Grünen zulasten von CDU und SPD.

Die AfD zieht erstmals in Ortsbeiräte ein. In Feyen/Weismark und in West/Pallien erhält sie jeweils einen der 15 Sitze.

Ein erstaunliches Comeback erlebt die SPD im Ortsbeirat Biewer (elf Sitze), wo sie mit vier Mandatsträgern einzieht. In Kernscheid (neun) und Euren (13), zuletzt ebenfalls „SPD-freie Zonen“, stellen die Genossen künftig jeweils ein Ortsbeiratsmitglied. Ihr bestes Ortsbeiratswahl-Ergebnis erzielte die SPD in Tarforst. Am Ende lag sie mit knappem Stimmenvorsprung vor der CDU, die ebenfalls sechs (der insgesamt 15) Sitze belegt. Zwei Mandate gehen an die FDP, die in Filsch erwartungsgemäß noch besser abschnitt. In ihrer Hochburg kommt sie auf fünf (statt bisher drei) Sitze im dortigen Elfer-Gremium.

Die Linke ist künftig nur noch in drei statt bisher sechs Ortsbeiräten vertreten. In Kürenz, Mitte/Gartenfeld und Nord bleibt es bei je einem Sitz; in Süd, West/Pallien und Tarforst ist sie raus.

In gut der Hälfte der 19 Ortsbezirke – Biewer, Ehrang/Quint, Heiligkreuz, Irsch, Kernscheid, Olewig, Ruwer, Zewen und Mariahof – bleibt die CDU stärkste Kraft, allerdings mit teilweise deutlich geringerer Mehrheit als bisher. In Mariahof gehen drei der elf Sitze an die örtliche Wählergruppe Lehmann; bisher waren es zwei.