Haushalt : Waldweiler: Große Investitionen, neue Schulden

Sie hat’s nötig: Die Ortsstraße „Auf der Heide“ steht im Investitionsplan. Foto: Herbert Thormeyer

WALDWEILER Die Hochwaldgemeinde hat ihren Haushalt 2020/21 verabschiedet. Wie sie den Ort mit rund 1,3 Millionen Euro weiter aufwerten will.

Von Herbert Thormeyer

Über jedem Haushaltsplan einer Ortsgemeinde schwebt das Urteil der Kommunalaufsicht des Kreises. So auch in Waldweiler, wo Ortsbürgermeister Manfred Rauber seinem Ortsgemeinderat ein Zahlenwerk mit der Summe der Investitionen von 1,315 Millionen Euro für dieses und das nächste Jahr vorgelegt hat. Die neuen Schulden sind in der Liste rot gekennzeichnet: 389 850 Euro in diesem und 294 000 Euro im nächsten Jahr.

Ein Anliegen ist Rauber besonders wichtig: „Wir müssen das Baugebiet erweitern, denn wir können keine Flächen mehr anbieten.“ So stehen allein für eine Machbarkeitsstudie „In den Hanfgärten“ und den Grunderwerb 30 000 Euro bereit. Die Erschließung der Infrastruktur wird im nächsten Jahr 200 000 Euro kosten und im Planjahr 2023 rund eine halbe Million.

Info Ärger um Vergabe von Aufträgen im Forst „Das deutsche Vergaberecht ist Bundesrecht und gilt für alle, auch für Ortsgemeinden als öffentliche Auftraggeber“, stellt der Leiter des Forstamtes Saarburg, Helmut Lieser, in der Sitzung des Rates fest. Das Thema wurde von Ortsbürgermeister Manfred Rauber auf die Tagesordnung gesetzt, weil es im Ort einen Forstfachbetrieb mit großen Maschinen gibt, dieser jedoch sich gegen einen Anbieter aus Österreich nur hauchdünn durchsetzen konnte. Bei 60 000 Festmetern mit dem Einsatz einer Erntemaschine „Harvester“ geht es laut Lieser immerhin um 1,2 Millionen Euro Auftragssumme. Drei Heimatfirmen, darunter auch die aus Waldweiler, haben den Zuschlag bekommen. „Das hätte auch anders ausgehen können“, sagt der Forstmann. Ortsbürgermeister Rauber will, dass die Ortsgemeinde künftig verstärkt in die Formulierungen der Ausschreibungstexte eingebunden werden, denn: „Unsere Firmen zeigen eine hohe Flexibilität.“ Ratsmitglied Frank Vogel weist darauf hin: „Eine lange Anreise ist doch nicht gut für die Umwelt.“ Das werde, so Lieser, im Vergaberecht nicht berücksichtigt. Man wolle sich auch künftig bei Ausschreibungen nicht angreifbar machen.

Im Rat ist man sich sicher: Der Bedarf ist da. Das bestätigt auch der hauptamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Martin Alten: „Auf VG-Ebene sind annähernd 30 Neubaugebiete am Start.“ Billiges Baugeld lockt. Bis zu 20 neue Grundstücke sind in Waldweiler angepeilt. „Wir dürfen das neue Baugebiet nicht zu klein planen, sonst werden die einzelnen Grundstücke zu teuer“, sagt Rauber. Das Gute an Baugebieten ist, dass die Investition mit dem Verkauf der Grundstücke wieder in die Gemeindekasse zurückfließt.

Ratsmitglied Doris Opitz-Köbernik appelliert, keine landwirtschaftlichen Flächen zu versiegeln und die Leerstände im Ortskern nicht zu vergessen. „Wir sind aber keine Immobilienmakler“, entgegnet der Ortschef darauf.

Erst mal geplant werden, und zwar für 65 000 Euro, muss der Ausbau der Ortsstraße „Auf der Heide“. Dass das hier nötig ist, sieht jeder Laie. Die Ausführung dieses Ausbaus steht mit 345 000 Euro in der Liste fürs nächste Jahr. Von diesem Betrag abgezogen werden Ausbaubeiträge von 287 000 Euro. Derzeit gilt noch der einmalige Ausbaubeitrag für die direkten Anlieger. „Wenn die Genehmigung zum Ausbau vorliegt, werden wir entscheiden, ob der wiederkehrende Beitrag eingeführt werden soll“, kündigt Rauber an. Das bedeutet: Alle Besitzer von bebauten oder bebaubaren Grundstücken müssen sich an den Beiträgen beteiligen. Die Beträge werden aber für die einzelnen Betroffenen wesentlich geringer sein.

Bei der Bekanntgabe einer Eilentscheidung kommt bei Ortschef Rauber so richtig Freude auf: „Die Bepflanzungsaktion der Ortsdurchfahrt im Wert von fast 238 000 Euro kostet die Ortsgemeinde dank vieler Zuschüsse nur rund 24 000 Euro.“ Das Ortsbild werde sich so deutlich verbessern.

Seit Jahren will die Ortsgemeinde Waldweiler auf ihrem Friedhof einen Ruhepark anlegen. Jedes Mal scheiterte das an der Kommunalaufsicht. Jetzt wird die 157 000 Euro-Investition mit 75 000 Euro aus dem Investitionsstock des Landes abgefedert. Damit geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. Der Haushaltsplan wurde einstimmig verabschiedet.