Viel teurer als geplant Ortsumgehung in Zewen: Wenn sie gebaut wird, müssen Häuser weg

Um Zewen (unten) vom Durchgangsverkehr zu befreien, soll zwischen der Ortslage und Zewen-Oberkirch an der Mosel eine Ortsumgehung gebaut werden. Teil der Umgehung ist ein Tunnel. Da dieser in einem Graben gebaut wird, müssen Häuser in der Straße Im Biest abgerissen werden. Die Straße verbindet Zewen und Oberkirch. Welche Häuser weichen müssen, hängt von der Trassenführung der Ortsumgehung ab. Und die steht noch nicht fest.

Foto: Portaflug Föhren