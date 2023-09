Ein Leben für die Feuerwehr Bundesverdienstkreuz für Ortwin Neuschwander

Gutweiler · Auf ein bewegtes Leben blickt Ortwin Neuschwander aus Gutweiler zurück. In seiner persönlichen und beruflichen Laufbahn war er immer im Einsatz für Menschen in Not oder Gefahrensituationen. Für sein großes Engagement wurde er jetzt ausgezeichnet.

04.09.2023, 07:06 Uhr

Ortwin Neuschwander hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wie Innenminister Michael Ebling in seiner Rede betonte, „ist Ortwin Neuschwander ein Muster-Ehrenamtler, der die Feuerwehr, wie wir sie heute kennen, durch seine Ideen und seine Entschlossenheit mitentwickelt hat“. Foto: TV/Dagmar Stadtfeld

von Dagmar Stadtfeld

Innenminister Michael Ebling überreichte ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande in Mainz. Vorgeschlagen für diese Anerkennung hatte man ihn aus diplomatischen Kreisen in Berlin. Schon einmal war er für diese Auszeichnung vorgeschlagen, kurz vor seinem 60. Geburtstag. Damals kam der Vorschlag aus dem Kreis der Feuerwehr.