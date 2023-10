Nahversorgung Kommt ein Supermarkt nach Osburg oder nicht?

Osburg · Der Bau eines Supermarkts in Osburg ist noch nicht abmoderiert. Erst jüngst war die Ansiedlung Thema in einem Ausschuss. Dort wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit heftig über das Für und Wider diskutiert. Wie sind die Chancen, dass auf dem Grundstück am Neuhaus doch noch gebaut wird?

08.10.2023, 10:00 Uhr

Alle Lebensmittel unter einem Dach: In Osburg wird demnächst entschieden, ob ein Supermarkt im Gewerbegebiet gebaut werden kann. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Es ist ein heiß diskutiertes Thema in Osburg, das nicht einer gewissen Emotionalität entbehrt: Neben dem Gewerbegebiet, Am Neuhaus, wollen Investoren einen Supermarkt bauen. Es wäre der einzige im Ort. Doch während sich die einen über ein Zusatzangebot freuen würden, befürchten andere dadurch das Aus der beiden ortsansässigen Bäckereien mit angeschlossenem Lebensmittelhandel.