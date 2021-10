Dorferneuerung : Wie Osburg sich künftig entwickeln möchte

Foto: Martin Henze

Osburg Ein Ort in Bewegung: Die größte Gemeinde der Verbandsgemeinde Ruwer möchte künftig mehr für die Einwohner bieten. Dafür werden in Projektgruppen Ideen entwickelt. Wo es Verbesserungsbedarf gibt und was aktuell schon im Gange ist.