Das sagt Inhaber Sven Tonner dazu Metzgerei Berens in Osburg ist geschlossen – jetzt brodelt die Gerüchteküche

Wo können die Osburger künftig ihre Schwenkbraten und Würstchen kaufen? Jedenfalls nicht in der Metzgerei Berens, so viel steht fest. Das Haus am Markplatz 5 ist geschlossen. Osburger, die dort in den vergangenen Tagen einkaufen wollten, standen vor versperrten Türen und fragten sich: Was ist denn nun passiert? Der Volksfreund hat recherchiert, ob und wie es mit dem Geschäft weitergeht.