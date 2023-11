Neue Schule für Osburg Schulneubau in Osburg soll Anfang 2025 beginnen

Könnte das Hin und Her um den dringend erforderlichen Schulneubau in Osburg bald ein Ende haben? Es begann um 2014 mit dem Streit ob Neubau oder Sanierung des Bestands. Dem folgten Querelen über die Lage eines Neubaus an der Osburger Schulstraße. Erste Vorplanungen der Verbandsgemeinde (VG) als künftige Bauherrin landeten im Reißwolf. Es folgten Planungsausschreibungen und Zurückrudern davon, die Vergabe an einen Generalunternehmer wurde von den Aufsichtsbehörden abgelehnt, und, und, und. Derweil bröckelte der alte Schulbau weiter vor sich hin.