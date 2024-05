Diskussion um Einzelhandel Wellen schlagen hoch beim Streit um Osburger Supermarkt

Die Stimmung in Osburg ist gereizt. Denn ein Thema spaltet die Gemeinde wie kaum ein anderes. Es geht um die Ansiedlung eines Supermarktes im Gewerbegebiet Am Neuhaus. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Investoren Thomas und Christian Nichts versucht, ihr Projekt – einen Lebensmittel-Vollsortimenter mit einer 1200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche – auf den Weg zu bringen. Ihnen gehört das Grundstück am Neuhaus, das an ihr Unternehmen PEKI Karosserie- und Fahrzeugtechnik GmbH angrenzt. Sie haben eine Bauträgergesellschaft an Land gezogen, Pläne liegen vor. Doch der Ortsgemeinderat entscheidet sich dagegen (der TV berichtete).