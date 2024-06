Praxis schließt Hausarzt in Osburg hört auf: Besitzer der Apotheke suchen dringend einen Nachfolger

Bislang hatte Osburg in den letzten Jahrzehnten das Glück, was die medizinische Versorgung betrifft, gut aufgestellt zu sein. Doch zum Juli schließt die langjährige Praxis des Landarztes Volker Blasy in der Osburger Brunnenstraße ihre Türen, er geht in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht, und die vor 15 Jahren bezogenen Praxisräume stehen vorerst leer.