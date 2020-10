40 Jahre im Dienst : „Herr der Zahlen“ feiert Jubiläum

Trier Den Mandatsträgern in der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land ist Otmar Coura als „Hüter der öffentlichen Haushalte“ ein Begriff. VG-Verwaltungsrat Coura leitet seit 2013 den Fachbereich Finanzen und gilt als ausgemachter Experte im kommunalen Haushaltsrecht.

Seine Laufbahn begann der ausgebildete Groß- und Einzelhandelskaufmann am 1. September 1980 als Regierungs-Assistent Anwärter in der Bundesverwaltung. Berufliche Stationen führten ihn über Wiesbaden und Saarburg zur Verbandsgemeinde Trier-Land, in deren Dienst er 1988 eintrat. Zunächst war Otmar Coura in der Bauverwaltung eingesetzt, nach einem zweijährigen „Intermezzo“ in der Zentralabteilung wechselte er zur Finanzabteilung.